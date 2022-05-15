شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن استدعاء معلول وديانج وميكي لمنتخبات بلادهم قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء على معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.

كما تلقى النادي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما فى نفس الموعد المشار إليه.

يأتي هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز المقرر إقامتها الأربعاء المقبل أمام البنك الأهلي.

وعادت بعثة الأهلي من الجزائر صباح اليوم بعد حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة على التوالى والـ 15 في تاريخه.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2 في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت أمس السبت على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، بعد الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، ليحسم التأهل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة6-2.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة اليوم، بعد العودة من الجزائر، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر غدٍ بعد إغلاق صفحة دوري أبطال إفريقيا والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.