شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل الكاميرون 0/3 ويصعد لنهائى بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الفائز من مواجهة الترجي التونسى مع بطل رواندا.

وكان فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى قد تأهل لنصف النهائى بالفوز على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد الماضى.