شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل صحوته ويهزم سيراميكا بثنائية فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على سيراميكا بهدفين دون رد، سجلهما باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل الدراويش صحوتهم بعد تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى بالمباراة الماضية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 ويستمر فى المركز السادس عشر بمناطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكها 22 هدفا.

بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 21 فى المركز العاشر، بعدما خاض 19 مباراة حقق 4 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل في 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط قويا من الفريقين، وفى الدقيقة 13 سجل باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا من ضربة جزاء، احتسبها الحكم محمد عادل بعدما ارتطمت الكرة بيد باسم مرسى داخل منطقة الجزاء، وتأكد الحكم من الأمر بعد العودة لتقنية الفار.

بعدها حاول سيراميكا الضغط لتسجيل هدف التعادل، إلا إن الإسماعيلى كان الأخطر على مرمى عامر عامر، وفى الدقيقة 25 كاد وجيه عبد الحكيم تسجيل الهدف الثانى للدراويش، واستمر ضغط سيراميكا لكن دون خطورة لينتهى الشوط الأول بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى ضغط فريق سيراميكا وشن أكثر من هجمة خطرة على أمل تسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 75 جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ليسجل عبد الرحمن مجدى هدف الدراويش الثانى.

تشكيل الفريقين

ضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حارس المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عمرو الحلواني، خط الوسط: محمد بيومي – محمد عادل – عمر الوحش، خط الهجوم: أحمد مدبولي – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل -شريف دابو - كوامي بونسو، خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.