شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: ترابط المنظومة سر عودة الانتصارات للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، عن سعادته بتحقيق فريقه انتصارا على سيراميكا بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أن هذا الفوز جاء بعد مجهود كبير من كل أعضاء الفريق، سواء الجهاز الفنى المعاون أو اللاعبين أو الجهاز الإدارى والطبي.

وقال حمزة الجمل، "الفوز الثانى على التوالى سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من التقدم بجدول الترتيب، لأن تدريب فريق بحجم الإسماعيلى مسئولية كبيرة لكنى لا أخشى أى ضغوط فلقد اعتدت على هذا الأمر".

وأضاف مدرب الدراويش، "هذه المباراة لها طابع خاص، وأشكر اللاعبين على الجهود والروح القتالية بجانب الالتزام بالتعليمات الفنية لذلك كان التوفيق حليفنا خاصة أمام منافس قوى وصعب لا يستهان به على الإطلاق".

وتابع مدرب الإسماعيلى، "دور الجماهير كان كبيرا للغاية فى تحفيز اللاعبين طوال التسعين دقيقة فأشكرهم كثيرًا وأرى أن ذلك ليس بجديد على الجماهير العاشقة للكيان التى دائما ما تكون اللقطة المضيئة فى المباراة ".

وأضاف المدفعجى، "أغلقنا تلك الصفحة نهائيًا وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى الصعبة للغاية لكننا سنقاتل للإستمرار فى الطريق الصحيح".

واختتم تصريحاته قائلا، "تقدم بالشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى، على دعمه وثقته وأعدهم بأنى سأقدم كل جهدى لإعادة النادى الإسماعيلى لمكانته الطبيعية".