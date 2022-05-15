شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لا يعرف خسارة الألقاب في نهائيات بطولات أفريقيا.. 6/6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، نتائجه الرائعة مع الأهلى بعدما أطاح بوفاق سطيف بطل الجزائر في إطار مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلى مع وفاق سطيف بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى النهائي بمجموعة المباراتين 6/ 2 في نتيجة كبيرة للعام الثالث على التوالي.

قاد موسيمانى النادى الأهلى للوصول إلى النهائي الثالث له على التوالي تحت قيادته، واقترب من تحقيق اللقب الثالث على التوالي والحادى عشر في تاريخ الأهلى.

موسيمانى ملك نهائيات أفريقيا

ويعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مميزا في المباريات الصعبة والنهائيات في بطولات أفريقيا بشكل متكامل، حيث لعب 6 نهائيات في البطولات الأفريقية سواء دورى أبطال أفريقيا أو السوبر الأفريقي ونجح في تحقيق الـ6 ألقاب، بعد الفوز في 6 مباريات وخسارة مباراة واحدة غير مؤثرة على تحقيق اللقب وكانت أمام الزمالك في 2016 ولكنه حقق الفوز ذهابا 3/ 0 ليحقق اللقب بمجموع المباراتين.

ونستعرض نتائج موسيمانى في نهائيات أفريقيا..

صن داونز 3/ 1 الزمالك في 2016= لقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة

صن داونز 1/ 0 مازيمبى 2016= لقب السوبر الأفريقي لأول مرة

الأهلى 2 /1 الزمالك 2020 = لقب دورى أبطال أفريقيا الثانى في تاريخه

الأهلى 2 /0 نهضة بركان 2020 = لقب السوبر الأفريقي لثانى مرة

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز 2021 = لقب دورى أبطال أفريقيا الثالث في تاريخه

الأهلى 7 /6 الرجاء المغربى 2021 = لقب السوبر الأفريقي لثالث مرة