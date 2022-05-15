شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يتقدم لإنبى بالهدف الأول فى شباك المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى الهدف الأول لفريقه فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 22 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى.. حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروق كابور - حسن الشامي، خط الوسط: أحمد عفيفي - محمود عبد العزيز - كريم مصطفى - أحمد الشيمي - أمادو نياص، خط الهجوم: جون أوكلي.

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، وخالد رضا،خط الوسط: صلاح ريكو، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك، زياد كمال، ومصطفى شلبى،خط الهجوم: جون إيبوكا.

يدخل إنبى اللقاء في المركز الثامن على جدول الترتيب، بعدما خاض 17 مواجهة فاز خمس مرات وعادل في ثماني مواجهات وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا مثلها، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفًا.

إنبى يقدم مستويات متذبذبة بعض الشيء هذا الموسم فقد حقق ثلاثة انتصارات فقط منذ بداية المسابقة، لكن هذه الانتصارات جاءت على حساب فرق كبيرة، مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والزمالك، بينما كانت آخر هزيمة يتلقاها منذ 6 جولات أمام إيسترن كومباني.

المقاولون لم يُهزم في آخر ثلاث مباريات تحت القيادة الفنية لمحمد عودة حيث تعادل مع الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وفاز على المصري البورسعيدي، لكن وضعية الفريق على جدول الترتيب تثير علامات الاستفهام هذا الموسم، ويطمح للعودة مجددا لسكة الانتصارات، حيث لم يحقق سوى انتصارين في آخر 10 مباريات.