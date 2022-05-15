شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك وسوزا يشرف على التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات، بداية من مباراة طلائع الجيش المقبلة فى الدورى، وتحدث جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية لتنفيذها فى تدريب اليوم استعدادا للقاء المقبل.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، وتولى أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة البدنية، والتى تضمنت تدريبات بدنية متنوعة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

من ناحية أخرى اقترب حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من قيادة الجبهة اليمنى لفريقه فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة مساء لثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويرغب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى فى الاعتماد على حازم إمام، فى ظل هبوط مستوى حمزة المثلوثى، وحاجته للحصول على راحة، الأمر الذى دفع الخواجة البرتغالى للتفكير فى الاعتماد على حازم إمام فى التشكيل الأساسى.

كما ارتفعت أسهم محمد عبد الغنى، مدافع الفريق للمشاركة أساسيًا بجوار محمود حمدى الونش لتأمين دفاع الفريق الأبيض خلال مواجهة الطلائع.

وسقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.