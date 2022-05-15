شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثلاثى وسط الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بالثلاثي محمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإمام عاشور فى وسط ملعب الفريق أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، والتي ستقام باستاد القاهرة.

ويدفع فيريرا بروقا بدلا من طارق حامد الذي يغيب عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الماضية والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين نظيفين، فيما سيكون إمام عاشور وأوباما المجاوران لروقا فى وسط الزمالك.

من ناحية أخرى، واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز شيكابالا للعودة للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة لطارق حامد لاعب الوسط من مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء لخوض تقسيمة مطولة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وركز الجهاز الفني خلال التقسيمة على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة بإنهاء الهجمة.

وحرص جوسفالدو فيريرا على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك في اللقاء المقبل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وكان الجهاز الفني وضع برنامجا تأهيليا خاص اللاعب لتنفيذه في الفترة الحالية.

فيما حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات، بداية من مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وتحدث جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية لتنفيذها في تدريب اليوم استعدادا للقاء المقبل.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.