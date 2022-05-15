وزير الشباب والرياضة يشهد تكريم المنتخبات القومية لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - - صبحي: كرة اليد المصرية غيرت خريطة العالم في الآونة الأخيرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم للمنتخبات الوطنية المصرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، مدحت البلتاجي النائب الاول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكره اليد.

قال وزير الشباب والرياضة:"إن هذه الاحتفالية التي اقامها مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد لتكريم لاعبي المنتخبات واجهزتها يعكس العقلية الاحترافية التى يتعامل بها مجلس الادارة مع كافة الفرق الرياضية، خاصة التي تحقق إنجازات علي المستوي الدولي، مما يمنحهم دوافع كبيرة وثقة لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن مكانة مصر دولياً في كرة اليد، حيث غيرت خريطة العالم في الآونة الاخيرة، مشيراً إلي ثقة الاتحادين الأفريقي والدولي في إسناد العديد من البطولات، ومنها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ٢٠٢٢، ‬وبطولة العالم للكراسي المتحركة سبتمبر المقبل، وكذا استضافة بطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، والمؤهلة لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخبات الوطنية بالتركيز التام في معسكراتهم التدريبية استعداداً للبطولات المقبلة، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية خلال مشاركتهم، في ضوء دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، واستكمالاً للإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة.

من جهته، قال الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد:"إن مصر تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح للمنظومة مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان"، متمنياً زيادة الانجازات ليس فقط على المستوى المحلي وانما على المستوى الدولي والعالمي، موجهاً الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر والمتواصل لاتحاد اليد وكافة الفرق الرياضية‪.‬

ومن جانبه، قال مدحت البلتاجي النائب الاول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكره اليد:" إن الفترة الماضية أوضحت الجهود والاسس التي قام بها القائمين على منظومة كرة اليد، وهدفنا المستقبلي ان تصل كرة اليد أكثر مما وصلت اليه، وهو ما نسعى إليه، ونتمني استمرار الدعم لكرة اليد للسيدات، واعطاءهم الفرصة الكاملة كي تكون نهضة حقيقية لكرة اليد المصرية".

وتم تكريم المنتخب الوطني المصري للرجال لكرة اليد الشاطئية الحاصل على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية والتأهل لبطولة العالم والتي تستضيفها اليونان في الفترة من (٢١-٢٦) يونية 2022،

كما تم تكريم المنتخب الوطني المصري للناشئين مواليد ٢٠٠٤ الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد، والتي أقيمت في تركيا في الفترة من (٢٠-٢٧) فبراير 2022.

كما تم تكريم المنتخب الوطني المصري للشابات الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة أفريقيا في نسختها الـ 28 للشابات لكرة اليد، والتي أقيمت في غينيا في الفترة من (17-26) فبراير 2022 والتأهل لبطولة العالم للشابات لكرة اليد المقرر إقامتها في سلوفينيا في الفترة من 22 يونية إلى 3 يوليه 2022.

وتكريم المنتخب الوطني المصري للناشئات مواليد 2004 الحاصل على لقب بطولة أفريقيا في نسختها الـ 17 للناشئات لكرة اليد، والتي أقيمت في غينيا في الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022 والتأهل لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر إقامتها في مقدونيا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.