شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 24 لاعبا فى قائمة استعدادا لمباراة غزل المحلة على ملعب الغزل بالغربية، فى السادسة والنصف مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد دعدور – عمرو حسام - أحمد بوسكا

الدفاع: موكشا، أحمد عبد الموجود، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، صابر الشيمى، حسام حسن، الحسيني طه

الوسط: أحمد السيد متعب، أحمد حمزاوى، الطرابلسى، مودي، يوسف مجدي، يوسف أحمد، محمد رمضان، أيمن الغباشى، أحمد تمساح، محمد خليفة

الهجوم: فراس بن عيفية، عماد ميهوب، أحمد أمين قفه

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.