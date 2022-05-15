شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد برونزيتين جديدتين فى الدورى العالمى للكاراتيه بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع رصيد بعثة منتخب الكاراتيه بالدورى العالمى الذى يقام بالمغرب بعدما حقق الثنائى حبيبة حلمى وحازم أحمد ميداليتين برونزيتين فى البطولة.

وكانت فريال أشرف قد حققت الميدالية البرونزية أيضا بالترجيح ليصل رصيد مصر من الميداليات إلى 3 برونزيات حتى الآن.

من ناحية أخرى، حقق محمد رمضان المركز الخامس، وهو نفس المركز الذى حققه محمود جابر لاعب المنتخب، بينما حققت ياسمين الهوارى وآية هشام المركز السابع.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: على الصاوى، كريم وليد، عمر أشرف، محمد أحمد، محمود جابر، طه طارق، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، حازم أحمد، أحمد أيمن، محمد صلاح.

ومن اللاعبات فريال أشرف، أحلام حمدى، منة شعبان، ريم أحمد، ياسمين محمد ، حبيبة ماجد، ايه هشام، نهى عمرو، نورسين محمد ، جنى خميس ، دهب ياقوت.