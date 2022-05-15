شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يحرز هدف تقدم الإسماعيلى على سيراميكا من ضربة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا من ضربة جزاء بالدقيقة 13 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء لصالح الإسماعيلى فى الدقيقة 13 بعدما ارتطمت الكرة بيد باسم مرسى داخل منطقة الجزاء، وتأكد الحكم من الأمر بعد العودة لتقنية الفار.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حارس المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عمرو الحلواني، خط الوسط: محمد بيومي – محمد عادل – عمر الوحش، خط الهجوم: أحمد مدبولي – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل -شريف دابو - كوامي بونسو، خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.