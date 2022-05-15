الأهلي المصري يُلمح لأزمة جديدة بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

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ألمح النادي الأهلي المصري لأزمة جديدة بشأن اللقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي.



وأعلن النادي الأهلي اليوم الأحد تلقيه خطابا من الاتحاد التونسي لكرة القدم لاستدعاء اللاعب علي معلول الظهير الأيسر للانضمام لمنتخب نسور قرطاج قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه تلقى خطاباً مماثلاً من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانغ كما تم استدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخب موزمبيق.