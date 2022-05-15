أبو تريكة ينتقد تجاهل إنجلترا لاغتيال شيرين أبو عاقلة: أنتم أسود على روسيا وفئران أمام إسرائيل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتقد نجم الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة، التجاهل الإنجليزي لحادث اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت، على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، أظهرت اللقطات التلفزيونية وجود علم أوكرانيا مع اللاعبين، ومكتوب عليه كلمة "السلام".

وعلّق أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي لقنوات beIN Sports، على اللقطة، قائلا: "هناك علم لفلسطين أيضا وليس فقط علم أوكرانيا، كل شوية داوشينا بأوكرانيا، ماشي".

وتساءل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "هل أنتم أسود على روسيا وأوكرانيا، وفئران أمام الكيان الصهيوني".

وأضاف: "في إنسانة اسمها شيرين توفيت، اغتيلت (شيرين أبو عاقلة)، وهناك شاب صغير اسمه ثائر (اليازوري) عمره 17 أو 18 سنة".

وختم قائلا: "أنتم تنادون بحقوق الإنسان ولا أنتم منافقون؟!".