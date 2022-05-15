كرة طائرة.. الأهلي يتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة بعد التغلب على فريق بورت دوالا في نصف نهائي البطولة.

وتغلب الأهلي على نظيره بورت دوالا الكاميروني في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وحسم الأهلي الشوط الاول لصالحه بنتيجة 25-15، ثم فاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-19، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بعد فوزه بالشوط الثالث بنتيجة 25-20.

وسوف يلتقي الأهلي في نهائي بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي والتي ستجمع بين جيسا جارا والترجي.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة للمرة الـ20 في تاريخه.

ويعد أخر نهائي تأهل له الاهلي في نهائي 2019 الذي أقيم في القاهرة وفاز الفريق الأحمر بالبطولة أنذاك.

ويعد الاهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة برصيد 14 لقب.