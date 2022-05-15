"شرط اختيار الحكم وفرصة للتغيير".. 6 بنود تخص نهائي دوري الأبطال (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب وفاق سطيف الجزائري ليضرب موعدا ضد الوداد البيضاوي في النهائي الذي اختار له الاتحاد الأفريقي المغرب من أجل استضافة المباراة.

ومن أجل استقصاء بعض الأمور اللائحية، نرصد أبرز المواد الخاصة بلائحة دوري أبطال أفريقيا التي تتعلق بالمباراة النهائية.

بناء على ستة مواد من لائحة دوري أبطال أفريقيا، فإن إجراء تعديل في موعد المباراة لا يكون إلا لأسباب قهرية.

كما توضح اللائحة أن مباريات البطولة تكون الجمعة، السبت أو الثلاثاء، وهو ما يخالف الموعد المحدد من جانب كاف الذي وضعه يوم الإثنين، لكن اللائحة فتحت بابا أمام التعديل في حالة القوة القاهرة.

وهناك شرط متعلق باختيار الحكم، بحيث يكون من منطقة محايدة، فيما يتعلق بالمناطق الستة الواقعة في القارة الإفريقية.

الفقرة الرابعة من باب اللجنة المنظمة لبطولات الأندية

اللجنة المنظمة لبطولات الأندية من الممكن أن تعقد أحد الاجتماعات الخاصة به في البطولة المنظم للمباراة النهائية.

الفقرة الرابعة من باب الروزنامة ونظام البطولة

التواريخ المحددة للمباريات الخاصة بمختلف الجولات والنهائي، لا يمكن تغييرها إلا في حالة القوة القهرية التي يتم تحديدها من جانب لجنة كافة المنظمة.

الفقرة العاشرة من الباب ذاته

المباريات الخاصة بدور المجموعات، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي يجب أن يتم لعبها الجمعة، السبت أو الثلاثاء، إلا في حالة القوة القهرية التي تقرر من جانب كاف.

الفقرة 28 من الباب ذاته

النهائي سيقام من مباراة واحدة في بلد يختاره كاف، سيكون اللقاء عبارة عن 2X45 دقيقة، وقت إضافي 2X15 دقيقة يمكن أن يلعب في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا كان عقب الوقت الإضافي النتيجة غير حاسمة، سيتم تحديد الفائز من خلال ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بالتوافق مع قوانين اللعبة.

البند 3 من المادة 9 (ملعب وتوقيت المباراة)

مكان، وتاريخ، وتوقيت مباريات المجموعة، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي يتم تحديدها من جانب لجنة بطولات الأندية، بعد استشارة الاتحاد المضيف، وعقب اخطار كاف، لا يقبل التعديل باستثناء إذا كان هناك سبب استثنائي ووجيه يتم الموافقة عليه من جانب لجنة كاف بطولات الأندية.

الفقرة 12 من باب المتطلبات والجوانب التنظيمية

خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال، لجنة الحكام بكاف ستختار الحكام من منطقة محايدة، لا تمثل المنطقة التي يتبع لها أي من الفريقين المتأهلين إلى نهائي البطولة المعنية.