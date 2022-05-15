خاص.. عقوبات قاسية للمصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعرض نادي المصري البورسعيدي لعدة عقوبات بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية.

وقال مصدر بـ"كاف" في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، إن محمود جابر المدير الإداري للمصري تعرض للإيقاف ستة شهور بجانب غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف دولار.

وتعرض مجدي تراوي مدرب المصري للإيقاف أربع مباريات وغرامة 10 آلاف دولار، وإيقاف ثنائي الفريق فريد شوقي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" أربع مباريات وغرامة 10 آلاف دولار.

وكان فريق المصري البورسعيدي تلقى خسارة من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية، حيث كان الفريق الساحلي فاز ذهابًا بنتيجة (2-1) على ملعب "برج العرب".

وشهدت مباراة الإياب احتجاجات من جانب فريق المصري على قرارات الحكم التونسي الصادق السالمي عقب نهاية المباراة، ليقرر "كاف" إصدار عدة عقوبات ضد ممثل مصر في الكونفدرالية.