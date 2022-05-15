الأهلي يعلن استدعاء لاعبيه الدوليين لمنتخباتهم قبل نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

أعلن النادي الأهلي، تلقيه خطاباً من الاتحادات التونسي، المالي والموزمبيقي، لاستدعاء لاعبيه الدوليين لمنتخباتهم الوطني قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.

وتلقى الأهلي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء علي معلول لاعب الفريق، للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.

كما تلقى النادي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما في نفس الموعد المشار إليه.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 30 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام في المغرب.