فوز جديد مع الجمل.. الإسماعيلي يتخطى سيراميكا ويحقق انتصاره الأول في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا جديدًا مع مدربه الجديد حمزة الجمل بعد تخطي فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0) ضمن مباريات الأسبوع الـ19 بمسابقة دوري we المصري.

واستطاع حمزة الجمل أن يقود الإسماعيلي للانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة الماضية بنتيجة (3-2).

واستطاع الإسماعيلي التقدم مبكرًا عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة (13) من ضربة جزاء.

وعزز عبد الرحمن مجدي النتيجة للإسماعيلي بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (76).

ونجح الإسماعيلي في تحقيقه انتصاره الأول خلال هذا الموسم في الإسماعيلية بعد خوضه 18 مباراة، كما وصل "الدراويش" لانتصاره الخامس في الموسم الحالي.

بهذه النتيجة ظل الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة متساويًا مع الجونة والمقاولون العرب.

في المقابل، ظل سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، ليتلقى مدربه أحمد سامي خسارته الأولى مع الفريق بعد فوزه على الجونة في المباراة الماضية بنتيجة (3-2).

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو الحلواني، وجيه عبدالحكيم، محمد بيومي، محمد عادل، عمر الوحش، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، كوامي بونسو، محمود البدري، سيف تقا، أحمد محسن، محمود نبيل، محمد توني، شريف دابو، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.