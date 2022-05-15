جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفرص تتويج ليفربول بعد تعادل سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سقط نادي مانشستر سيتي في فخ التعادل مع نظيره وست هام يونايتد، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 90 في صدارة جدول ترتيب "بريميرليج"، بفارق 4 نقاط عن ليفربول أقرب ملاحقيه.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي - 90 نقطة

2- ليفربول - 86 نقطة

ما هي فرص سيتي للتتويج بالبريميرليج؟

يتبقى مباراة وحيدة لمانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة على ملعب الاتحاد، ويحتاج الفريق السماوي للفوز بالمباراة، للتتويج بالدوري الإنجليزي، دون النظر لنتائج ليفربول.

ما هي فرص ليفربول للتتويج بالبريميرليج؟

يتبقى جولتين لصالح الريدز أمام ساوثامبتون خارج أرضه على ملعب "سانت ماري" وولفرهامبتون على ملعب "آنفيلد".

ويمتلك ليفربول أكثر من سيناريو للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يجب على الريدز الفوز في المباراتين للوصول إلى النقطة 92 مع خسارة أو تعادل سيتي في مباراته أمام أستون فيلا.

وقد يتوج ليفربول بلقب "بريميرليج" في حالة تساويه في النقاط مع مانشستر سيتي، عندما يفوز ويتعادل في المباراتين المتبقتين مع خسارة مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، ولكن يجب أن تشهد مباريات الريدز تسجيل عدد كبير من الأهداف، لكي يحسم لقب البطولة بفارق الأهداف.

ويتفوق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول، بفارق 7 أهداف حتى الآن.