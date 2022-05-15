خاص.. الزمالك يقترب من صفقته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

توصل نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لاتفاق مع مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، من أجل الانتقال للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل (2022 - 2023).

وقال مصدر في تصريحات عبر "يلا كورة" اليوم الأحد، إن اللاعب وافق على الانتقال للزمالك، حيث تم التوصل لاتفاق على كافة التفاصيل.

ومن المقرر أن يوقع لاشين على عقد مدته أربع سنوات مع الزمالك بحسب ما علمه "يلا كورة".

وأشار المصدر، إلى أن الساعات المقبلة سوف تشهد جلسة بين مسئولي الزمالك وطلائع الجيش لحسم الصفقة بصورة رسمية.

وكان صاحب الـ25 عامًا، كشف في تصريحات تليفزيونية، أنه يخوض موسمه الأخير رفقة طلائع الجيش. (طالع التفاصيل)