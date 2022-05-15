مصدر يكشف لمصراوي.. موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن الزمالك فتح باب المفاوضات معه بشكل رسمي، لافتًا إلى أن اللاعب طلب تأجيل الأمور إلى الوقت المناسب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رمضان لا يفضل الانتقال للزمالك في الموسم المقبل (حتى الآن)".

وتابع: "رمضان سعيد بالتواجد في بيراميدز وفي حالة رحيله ستكون وجهته الأقرب هي الاحتراف وليس اللعب في مصر".

وواصل: "هناك ضغوطات على رمضان للموافقة على اللعب في الزمالك الموسم المقبل".

وأكمل: "رمضان تلقى بالفعل مفاوضات رسمية من مسؤولو الزمالك ولكنه طلب تأجيل الأمور للوقت المناسب".

وأتم: "من الوارد جدا أن تتغير وجهة نظر رمضان ويوافق على عرض الزمالك ولكن حتى الفترة الحالية رغبته هي الاستمرار في بيراميدز أو الاحتراف الخارجي".