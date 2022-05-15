تذكرة "VIP" وتلقي العلاج.. كواليس سفر مؤمن زكريا إلى إنجلترا والاحتفال مع صلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مواطنه مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، بعد التتويج به أمام تشيلسي بركلات الترجيح.

وظهر مؤمن زكريا جالسا على كرسي متحرك وهو يحمل كأس البطولة في غرفة ملابس ليفربول ليشارك مع اللاعبين في احتفالات التتويج باللقب.

وعلم الخليج 365 أن محمد صلاح وجه الدعوة إلى مؤمن زكريا قبل عدة أشهر للمجيء إلى إنجلترا وتلقي العلاج مع طبيب متخصص في المرض الذي يعاني منه.

وعرض صلاح على مؤمن مساعدته في أي شيء يحتاجه، وقام نجم ليفربول بتوجيه الدعوة إليه لتسهيل دخوله إلى إنجلترا، لكن استغرق الأمر وقتا طويلا بسبب رفض منح التأشيرة.

لكن "مو" تدَّخل في الأمر بإجراء عدة اتصالات ليحصل مؤمن زكريا على التأشيرة ويسافر إلى إنجلترا قبل أيام.

وقام صلاح بإحضار تذكرة "VIP" لمؤمن زكريا لحضور المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي"، بالإضافة إلى تذكرة تسمح له بالتواجد في المنطقة التي كان يتواجد بها بالملعب.

يُذكر أن مؤمن يتواجد في لندن للخضوع لفحوصات طبية شاملة والعلاج من مرض نادر في الجهاز العصبي الحركي أنهى مسيرته الكروية.