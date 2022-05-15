سيتي يتعثر أمام وست هام ويمنح فرصة لليفربول في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد مانشستر سيتي من بعيد ليخرج بتعادل مثير مع مضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل مثلهما في المباراة التي أقيمت بإستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع السيتي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام ليفربول الذي يواجه ساوثهامبتون بعد غد الثلاثاء، فيما رفع وست هام رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع.

وتأخر فريق بيب جوارديولا بهدفين في الشوط الأول سجلهما جارود بوين نجم وست هام في الدقيقتين 24 و45 من عمر اللقاء.

ولكن في الشوط الثاني، أدرك الضيوف التعادل بعدما سجل جاك جريليش الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49 وأضاف فلاديمير كوفال، لاعب وست هام، الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69.

وكان مانشستر سيتي قريبا من اقتناص النقاط الثلاث ولكن الجزائري رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعدما تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي.

وبات ليفربول -الذي يلعب بينه صفوفه الدولي المصري محمد صلاح- يملك فرصة في التتويج بلقب بريميرليج، حيث ينتظر تعثر السيتي في مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا مع تحقيق الفوز بآخر جولتين أمام ساوثهامبتون ووولفرهامبتون من أجل الفوز بالبطولة.