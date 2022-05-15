المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل السيتي مع ويست هام.. وقائمة الهدافين بعد صيام سون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وست هام أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-0، وذلك بهدفي لاعبه جارد بوين في الدقيقتين 23 و45 من عمر المباراة.

ودخل مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، ونجح في تقليص الفارق عن طريق جناحه الإنجليزي جاك جريليش في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبعدما أهدر لاعبو وست هام العديد من الفرص، سجل فلاديمير كوفال، لاعب الفريق، هدفا عكسيا في مرماه، عادل به السيتي الكفة في الدقيقة 69.

بهذة النتيجة، يصل فريق مانشستر سيتي للنقطة 90 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86، والذي سيواجه ساوثهامبتون يوم الثلاثاء، في إطار الجولة ذاتها، فيما يصل وست هام للنقطة 56 في المركز السابع.

وبذلك يحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا، من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، دون النظر إلى نتائج ليفربول.

في المقابل، سيكون ليفربول في حاجة إلى الفوز بمباراتيه المتبقيتين، مع تعادل مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- مانشستر سيتي (90 نقطة) من 37 مباراة.

2- ليفربول (86 نقطة) من 36 مباراة.

3- تشيلسي (70 نقطة) من 36 مباراة.

4- توتنهام (68 نقطة) من 37 مباراة

5- أرسنال (66 نقطة) من 36 مباراة

6- مانشستر يونايتد (58 نقطة).

7- وست هام يونايتد (56 نقطة).

8- وولفرهامبتون (51 نقطة).

9- ليستر سيتي(48 نقطة).

10- برايتون (48 نقطة).

11- كريستال بلاس (45 نقطة).

12- استون فيلا(44 نقطة).

13- برينتفورد(43 نقطة).

14- نيوكاسل(43 نقطة).

15- ساوثهامبتون (40 نقطة).

16- إيفرتون (36 نقطة).

17- ليدز (35 نقطة).

18- بيرنلي (34 نقطة).

19- واتفورد (23 نقطة) .

20- نوريتش سيتي (22 نقطة).

قائمة الهدافين، واصل النجم المصري محمد صلاح تصدره لهدافي الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا، متفوقا على سون جناح توتنهام بفارق هدف وحيد.

ولم يتمكن الكوري الجنوبي سون الذي يتصارع مع محمد صلاح على هداف الدوري، من إحراز أي أهداف في لقاء فريقه أمام بيرنلي، ليظل الفرعون منفردًا في صدارة الهدافين ويتبقى له مباراتان.

وفيما يلي ترتيب الهدافين:

محمد صلاح ليفربول 22 هدفا.

سون، توتنهام، 21 هدف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفا.

هاري كين، توتنهام 16 هدفا.