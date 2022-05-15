الامارات | أنس جابر تخسر نهائي إيطاليا للتنس أمام شيانتيك حاملة اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تخسر نهائي إيطاليا للتنس أمام شيانتيك حاملة اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسرت التونسية أنس جابر نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب 6-2 و6-2 التي حصدت لقبها الخامس على التوالي في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفين وفوزها 28 على التوالي اليوم الأحد.

وبعد فوزها باللقب في الدوحة وإنديان ويلز وميامي، توجت اللاعبة البولندية بكل بطولات الألف نقطة التي شاركت فيها هذا الموسم وستكون، بطلة فرنسا المفتوحة 2020، مرشحة بارزة لإضافة نسخة العام الحالي من البطولة الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتغلبت شيانتيك على أنس جابر لتحرمها من انتصارها 11 على التوالي والذي بدأ بلقبها في مدريد لتعادل مواجهتهما المباشرة 2-2 بعد خسارتها أمام اللاعبة التونسية في بطولتي ويمبلدون وسينسناتي 2021.

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