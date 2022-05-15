موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضرب الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، يوم 30 مايو المقبل، في المفرب، على استاد محمد الخامس.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع وفاق سطيف الجزائري 2-2، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيدا من الفوز ذهابا 4-0.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

القناة الناقلة:

ومن المُتوقع أن يتم نقل مباراة الوداد والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 عبر قناة beIN Sports 3 HD.