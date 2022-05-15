محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب بشأن إصابته والمباريات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، عقب مباراة فريقه أمس أمام تشيلسى فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، للاطمئنان عليه وكذلك تهنئته باللقب الذى حصده الريدز بعد الفوز بركلات الترجيح 6 / 5.

وأكد محمد صلاح لمسئولى منتخب مصر بعد إصابته فى مباراة تشيلسي أنه بخير وأن الإصابة ليست كبيرة، مشيرا إلى أنه جاهز للمشاركة فى المباريات المقبلة.

وتوج النجم المصرى محمد صلاح بسادس ألقابه مع فريق ليفربول، بعد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى".

وضم محمد صلاح لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إلى 5 ألقاب أخرى توج بها مع ليفربول، وهى دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدورى الإنجليزي 2019 - 2020، كاس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية عام 2019 وكأس الرابطة الإنجليزية الموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوف فريق ليفربول فى صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي فى صفقة كلفت خزينة الريدز مبلغ 42 مليون يورو.