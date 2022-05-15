شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل عن محمد صلاح: جبر الخواطر بالدنيا.. وربنا يشفيك يا مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد فضل، لاعب النادي الأهلي السابق، على اصطحاب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، فى احتفالات ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "جبر الخواطر بالدنيا وما فيها.. مش لازم تكون مسلم أو مسيحي علشان تدخل فرحة لحد محتاجها جدا لكن لازم تبقي إنسان علشان ربنا يكرمك من تعاملاتك.. حسن الخلق وجبر الخواطر من أعظم العادات البشرية".

وأضاف فضل، "ربنا يكرمك يا صلاح وجزاء الله كل خير وربنا يكرم كل من فكر وشارك فى فرحة مؤمن ومصر كلها بالموقف ده وربنا يشفيك يا مؤمن شفاء تاما بإذن الله مصر كلها بتدعيلك وبتحبك".



محمد فضل

وتواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، عقب مباراة فريقه أمس أمام تشيلسى فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، للاطمئنان عليه وكذلك تهنئته باللقب الذى حصده الريدز بعد الفوز بركلات الترجيح 6 / 5.

وأكد محمد صلاح لمسئولى منتخب مصر بعد إصابته فى مباراة تشيلسي أنه بخير وأن الإصابة ليست كبيرة، مشيرا إلى أنه جاهز للمشاركة فى المباريات المقبلة.