شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الوداد المغربى قبل مواجهة الأهلى في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الأهلي مقعده فى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، على حساب وفاق سطيف الجزائرى، ليضرب المارد الأحمر موعداً مع الوداد المغربى فى النهائى المحدد له 30 مايو الجارى.

وتبلغ القيمة التسويقية للوداد المغربى 14.40 مليون يورو، وينتمى النادى إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وهو من أعرق الأندية المغربية، تأسَّس فى 8 مايو عام 1937 على يد محمد بنجلون التويمي، ويُلقَّب بـ"وداد الأمة" أو "الشياطين الحمر"، ويشتهر باللون الأحمر نسبة للون العلم المغربي، ويعدُّ الفريق الأكثر تتويجاً فى المغرب.

الوداد المغربى أحد أندية القمة بالمملكة المغربية، وصاحب رصيد هائل من البطولات، وهو أحد طرفى ديربى كازابلانكا، هو وغريمه التقليدى الرجاء البيضاوى، وهو أحد أقوى دربيات القارة.

واحتل الوداد الرياضى سنة 2000 المركز الثانى عشر فى ترتيب أندية القرن العشرين على المستوى الأفريقي، حسب تصنيف الاتحاد الأفريقي، ويُعد الوداد الرياضى النادى الأكثر تتويجاً فى المغرب، حيث وصل لأكثر من 40 لقباً منذ تأسيسه والأكثر تتويجاً فى القرن الماضى بواقع 38 لقباً على مستوى الكرة المغربية، كذلك النادى المغربى الوحيد الذى توج فى جميع العقود التى وٌجد فيها.

ويرتبط اسم نادى الوداد بأحد أهم علامات الطرب المصرى والعربى، كوكب الشرق أم كلثوم، حيث تمت تسمية النادى بهذا الاسم، على أحد أفلامها الشهيرة، وهو فيلم "وداد"، وبحسب الموقع الرسمى للنادى المغربى، فإنه فى غمرة المحاولات التى كان يبذلها المؤسسون لنادى الوداد الرياضى، للحصول على الترخيص من السلطات الفرنسية، طرحت مشكلة الاسم الذى سيطلق على الفريق، وتم اقتراح عدة أسماء من طرف الأعضاء المؤسسين، لكن فى أحد الاجتماعات حضر الدكتور الحاج عبد اللطيف بنجلون التويمى متأخرا، وبرر تأخره بأنه كان يشاهد فيلما سينيمائيا للمطربة المصرية أم كلثوم عنوانه "وداد"، وحدث أن تزامن كلام عبد اللطيف بنجلون مع انطلاق زغرودة من أحد البيوت المجاورة لمكان الاجتماع، فتفاءل بها المجتمعون وأبدى الحاج محمد بنجلون التويمى تأييده لاختيار هذا الاسم، لكن تدخل بعض الحاضرين أدى إلى عدم الحسم النهائى فى اسم النادى، إلا بعد حضور عدد كبير من المسيرين واللاعبين، إذ تمت الموافقة على الاسم بعد عقد جمع عام، وكانت النتيجة اختيار اسم الوداد الرياضى، اسما للنادى بدون إدراج كلمة البيضاوى لأن النادى يمثل جميع المغاربة وليس فقط سكان مدينة الدار البيضاء.

ويعد مركب محمد الخامس هو ملعب فريق الوداد المغربى و يقع وسط مدينة الدار البيضاء، تم بناؤه عام 1955 وأعيدت هيكلته سنوات 1981، 2000، 2016، و2019، يلقب بـ"ستاد دونور" أو "ملعب الرعب"، تصل طاقته الاستيعابية إلى 45.891 متفرجا، فيما بلغ الحضور الجماهيري خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 بين الوداد والأهلي 85.000 متفرج.

كان يحمل فى الأول اسم أسطورة الملاكمة الفرنسية مارسيل سيردان، ثم الملعب الشرفي، وبعد الإصلاحات التي طالت الملعب سنة 1981 أمر الملك الراحل الحسن الثاني بإعادة تسميته بمركب محمد الخامس، وذلك تخليدا لروح والده.

الملعب يعد معلمة رياضية مغربية، إذ احتضن العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، كما استقبل "البابا" في أول زيارة له للمغرب، على هامش مباراة ودية جمعت بين "الإسلام" و"المسيحية".



بطولات الوداد المغربى بطولات الوداد المغربى الدوري المغربي : 20 مرة

كأس العرش المغربي : 9 مرات

كأس إفريقيا للأندية البطلة : مرتين

كأس الكؤوس الإفريقية : مرة واحدة

كأس السوبر الإفريقية : مرة واحدة

الكأس الأفروأسيوية : مرة واحدة

كأس العرب : مرة واحدة

الكأس العربية الممتازة : مرة واحدة

بطولة شمال إفريقيا : 3 مرات

كأس إفريقيا الشمالية : مرة واحدة

كأس محمد الخامس : مرة واحدة