شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نتمنى تتويج الأهلي بأفريقيا والفائدة المادية من طاهر مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن مزايا عقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق السابق، والذى انضم إلى النادي الأهلي فى موسم 2020، وقال فتحى فى تصريحات إعلامية، "عند توقيع عقد طاهر مع الأهلي تم وضع شرط باستفادة المقاولون من تتويج اللاعب بالألقاب مع الأهلي خلال أول موسمين، وهذه النسبة مازالت جارية".

وأضاف عضو المقاولون، قبل كل شيء نتمنى تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، لأنه لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل مصر فى البطولة".

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي فى نوفمبر 2020، وتم وضع مزايا في عقد اللاعب لمدة موسمين خلال تواجده بالقلعة الحمراء، حيث يحصل المقاولون على نسبة من تتويجه بالألقاب وكذلك إحرازه الأهداف.

وشارك طاهر مع الأهلي في 64 مباراة، سجل طاهر 8 أهداف وصنع 6 لزملائه بالفريق.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف أمس السبت بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.