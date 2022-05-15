شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلي، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، نظيره سيراميكا فى مواجهة قوية باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وسيراميكا، حيث سيدير اللقاء محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه هاني خيري مساعد أول ومحمد عزازي مساعد ثان وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا، وللفيديو السيد شعبان هشام الدسوقي.

وتعتبر هذه المباراة الـ 15 التي يديرها محمد عادل للإسماعيلي والـ 4 هذا الموسم والـ 2 أمام سيراميكا، وذلك علي النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى 14 مباراة فاز 5 تعادل 2 خسر 7 له 15 هدفًا عليه 23 هدفًا كلين شيت 4 لقاءات

” الدورى العام ” ..

* يوم 2 فبراير 2014 .. خسر الإسماعيلى من وادى دجلة 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه / محمد عبد الواحد 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 8 ديسمبر 2014 .. فاز الإسماعيلى على بيراميدز 2 / 1 بمنتجع الأسيوطى سبورت ( جون آنطوى وحسنى عبد ربه )

* يوم 2 مايو 2015 .. فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة 2 / صفر بالفيوم ( عمر الوحش وكينيث أيكى )

* يوم 4 مايو 2016 .. فاز الإسماعيلى على بتروجيت 1 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة الجزاء )

* يوم 2 أبريل 2017 .. خسر الإسماعيلى من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( دييجو كالديرون وعماد حمدى )

* يوم 25 مايو 2017 .. تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 18 فبراير 2018 .. خسر الإسماعيلى من إنبى صفر / 2 بالقاهرة

* يوم 24 سبتمبر 2020 .. خسر الإسماعيلى من بيراميدز 1 / 3 بالإسماعيلية ( محمد مخلوف )

* يوم 3 أبريل 2021 .. خسر الإسماعيلى من سيراميكا كيلوباترا 1 / 2 بالإسماعيلية ( فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء )

* يوم 27 أكتوبر 2021 .. خسر الإسماعيلى من الأهلى صفر / 4 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 16 مارس 2022 .. فاز علي الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية ( محمد الشامي ومحمد عادل )

” كأس مصر ” ..

* يوم 7 مايو 2014 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4 ( محمد صادق )

* يوم 23 أكتوبر 2018 .. فاز الإسماعيلى على المقاولون العرب 1 / صفر ( كريم بامبو )

” كأس رابطة الأندية المحترفة ” ..

* يوم 21 يناير 2022 .. تعادل الإسماعيلى مع البنك الأهلى 1 / 1 ( وجيه عبد الحكيم )

3 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

* فى مباراة بتروجيت 2016

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا 2021

5 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

* 2 فى مباراة بيراميدز 2014

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا كيلوباترا 2021

* فى مباراة الأهلى 2021

الإنذارات لـ 29 لاعبًا ..

* 3 إنذارات لـ عماد حمدى

* إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز وبهاء مجدى ومحمد عادل جمعه وباهر المحمدي ومحمود عبد العاطي دونجا

* إنذار لكلا من سامح عبد الفضيل ومحمود حمد وجمال حسانين ومحمد فتحى وعمر الوحش ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وكريم بامبو وريتشارد بافور ومحمد صادق وكريستوفر مندوجا وعمر فتحى ” سافيولا ” ومحمود البدرى وهمام طارق ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتى دى سيلفا ومحمد مخلوف ومحمد هاشم ومروان الصحراوي وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي

* الطرد لـ 2 لاعبين ..

* بعد إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد عادل جمعه