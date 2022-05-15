شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والاتحاد .. موعد المباراة الفاصلة فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى فى الفوز على الأهلى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من نهائي بطولة دورى كرة السلة ليعادل النتيجة مع الأهلى فى مباريات الـ best of 5 وتصبح النتيجة 2/2 .

وكان الأهلى قد فاز فى الجولتين الثانية والثالثة، بينما فاز الاتحاد فى الجولتين الأولى والرابعة، ليتم اللجوء للمباراة الخامسة الفاصلة لحسم بطل الدورى.

ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة غدا الاثنين بصالة حسن مصطفى فى الثامنة والنصف مساء غدٍ.

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز الأهلى بنتيجة 60/73 وكذلك المباراة الثالثة فاز الأهلى أيضا 60/63.

وفى المقابل حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الاتحاد السكندري الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 85 / 75 في رابع مباريات نهائي دوري السوبر.