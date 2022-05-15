شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة لفريق يد الأهلى استعدادا لنصف نهائى الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، اليوم الأحد، بعد التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام فى النيجر.

وقرر جوردو إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاستشفاء في ظل تلاحم المباريات في البطولة الإفريقية وعقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويعقد دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون لوضع برنامج الإعداد لمباراة نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

ويناقش جوردو مع الجهاز المعاون العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراتين، لحسم اللقب الإفريقي الثاني بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الزمالك.

وحسم «رجال يد الأهلي» التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي البطولة، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.