شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يجرى فحوصات طبية جديدة على الركبة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الموزمبيقى لويس ميكيسونى، لاعب النادى الاهلى، لفحوصات جديدة اليوم، الأحد، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها فى الجزائر إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في إحدى التدريبات بالجزائر قبل مباراة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص موسيماني المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وباقي أفراد الجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق على مُتابعة حالة ميكيسوني الذى غادر مران الأهلى بالجزائر وتوجه إلى أحد المستشفيات برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق لتحديد حجم الإصابة.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.

وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين.

بينما شارك مع سيمبا التنزانى فى 12 مباراة بإجمالي 1062 دقيقة لعب سجل خلالها 3 اهداف وصنع مثلها.