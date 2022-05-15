شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش فيريرا فى ملف تدعيم الفريق بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيكون من حق الفارس الأبيض إبرام صفقاته بشكل طبيعى بعد انتهاء إيقاف القيد الذى استمر لفترتين ومنع الزمالك من التدعيمات، سواء من بداية الموسم الجارى أو خلال فترة الميركاتو الشتوى فى يناير الماضي، وذلك على خلفية العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء بسبب حسام أشرف.

وتناقش إدارة نادى الزمالك، فى الوقت الحالي، مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ملف تدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات الموسم المقبل، خاصة أن المدير الفني يرغب فى تدعيم عدة مراكز لا يوجد بها لاعبون أكفاء أو بدلاء، فضلاً عن بعض المراكز التى سيرحل عنها اللاعبون الحاليون بسبب انتهاء مدة تعاقدهم مع إدارة النادى ولم يتم حسم ملف التجديد لهم حتى الوقت الحالي.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى معرفة كافة احتياجات البروفيسور فيريرا، حتى يتم عرض أسماء اللاعبين المتاح التعاقد معهم، حتى يقوم المدرب بترتيب أولوياته، ويمنح الضوء الأخضر بعدها للإدارة لتبدأ المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين لحسم أمرهم فى أسرع وقت وقبل أن يقترب موسم الانتقالات حتى لا يدخل الزمالك فى صراع على هؤلاء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم.

وبدأ فيريرا تجهيز سيد عبد الله الشهر بـ"نيمار" لتعويض المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، والذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى نهاية شهر يونيو المقبل.

ويعتمد فيريرا على سيد نيمار فى العديد من الأحيان فى إطار خطة تجهيز اللاعب من أجل تعويض رحيل أشرف بن شرقى، الذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية شهر يونيو، ولم يحسم اللاعب أمر تجديد تعاقده حتى الوقت الحالى.

ويرغب البروفيسور البرتغالى فى تجهيز سيد نيمار حتى يصبح الجناح الأساسى للزمالك بعد رحيل أشرف بن شرقى، خاصة وإن الأخير سيرحل قبل انتهاء الموسم الممتد حتى شهر سبتمبر، نظرًا لكون عقد اللاعب ينتهى فى يونيو.