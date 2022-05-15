شكوك حول لحاق إلياس الجلاصى وأحمد شوشة بمباراة المصرى أمام سموحة

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق التونسي إلياس الجلاصي لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وزميله المدافع أحمد شوشة بالمباراة التى تجمع الفريق بسموحة، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن الجلاصي يعاني من آلام شديدة فى العضلة الأمامية، خضع معها للعديد من الجلسات التأهيلية، قبل أن ينتظم في مران الفريق مساء السبت، حيث أدى اللاعب بعض تدريبات الجرى الخفيف قبل مواصلة خضوعه للجلسات التأهيلية، وأضاف الدكتور مجدي الألفي أن أحمد شوشة يعاني هو الآخر من آلام فى العضلة الضامة خضع معها كذلك للعديد من الجلسات التأهيلية، حيث سيخضع كلا اللاعبين لاختبار طبي سيتحدد من خلاله مدى قدرتهما على اللحاق بالمباراة من عدمه.