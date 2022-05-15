شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق إلياس الجلاصى وأحمد شوشة بمباراة المصرى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن الجلاصي يعاني من آلام شديدة فى العضلة الأمامية، خضع معها للعديد من الجلسات التأهيلية، قبل أن ينتظم في مران الفريق مساء السبت، حيث أدى اللاعب بعض تدريبات الجرى الخفيف قبل مواصلة خضوعه للجلسات التأهيلية، وأضاف الدكتور مجدي الألفي أن أحمد شوشة يعاني هو الآخر من آلام فى العضلة الضامة خضع معها كذلك للعديد من الجلسات التأهيلية، حيث سيخضع كلا اللاعبين لاختبار طبي سيتحدد من خلاله مدى قدرتهما على اللحاق بالمباراة من عدمه.
ويختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته اليوم لمواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية غداً الاثنين.
ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 17 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.
ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.