شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى رواندا 17 مايو للمشاركة فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى رواندا يوم 17 مايو الجارى للمشاركة في منافسات ربع نهائى بطولة أفريقيا bal ، المقرر إقامتها فى رواندا فى الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى.

وصعد الزمالك إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز فى المباريات التي أقيمت في مجموعة النيل، حيث صعد بجانب الفريق الأبيض كل من فاب وكيب تاون وبترو دى لواناد، ومن مجموعة الصحراء صعد سلا المغربى و سلاك الغينى، والمنستيرى التونسى بالإضافة إلى ار اى جى الرواندى .

وجاء تأهل الزمالك بعد أن فاز فى المواجهات الخمسة التى خاضها محققا العلامة الكاملة على الفرق التى واجهها ، وكانت كالتالى ..

الزمالك و كوبرا السودانى 63\80 ، الزمالك و كيب تاون الجنوب افريقى 77\101 ، الزمالك و بترو لواناد 72\85 ، الزمالك و فوكاش الكونغولى 92\101 ، الزمالك و فاب الكاميرونى 63\77 .

ومن المقرر ان تكون مواجهات ربع النهائى بين الزمالك و سلاك الغينى ، بترو دى لواندا و سلا المغربى ، كيب تاون و المنستيرى التونسى ، وفاب الكاميرونى و ار اى جى الرواندى .