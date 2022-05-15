شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يخطف قلوب الأهلاوية بـ8 أهداف و6 أسيستات فى 23 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، والثالثة على التوالي ، جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي، موعدًا أمام الوداد المغربي، في النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري.

الجنوب بيرسى تاو نجم الاهلى كان أهم سلاح فى صفوف المارد الاحمر فى موقعة نصف النهائى الافريقى أمام بطل الجزائر بعدما سجل هدفين وصنع أربعة أخرى في فوز الأهلي على وفاق سطيف الجزائرى بمباراة الذهاب 4-0 والتعادل بمباراة الاياب 2-2، ليثبت مرة أخرى أنه صفقة قوية كسب فيها مواطنه موسيمانى الرهان عليه.

ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

خاض الجنوب أفريقى 210 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 53 هدفاً وصنع 56 هدف أخر، وتعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصدها بيرسى تاو مع صن داونز في عام 2016، هى الأبرز في مسيرته الكروية.