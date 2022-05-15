شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطمئن المنتخب: "الإصابة بسيطة وجاهز للمباريات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، عقب مباراة فريقه أمس أمام تشيلسى فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، للاطمئنان عليه وكذلك تهنئته باللقب الذى حصده الريدز بعد الفوز بركلات الترجيح 6 / 5.

وأكد محمد صلاح لمسئولى منتخب مصر بعد إصابته فى مباراة تشيلسي أنه بخير وأن الإصابة ليست كبيرة، مشيرا إلى أنه جاهز للمشاركة فى المباريات المقبلة.