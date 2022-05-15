شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شيكابالا يعيد الروح لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الارتياح تعم جماهير القلعة البيضاء فى ظل مواصلة شيكابالا برنامجه التأهيلى بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرا من أجل التجهيز للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك.

وجود شيكابالا فى صفوف الفريق يبعث الطمأنينة فى قلوب الجماهير البيضاء، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات وفنيات تجمع بين الخبرة والمهارة والفنيات التى تجعله لاعبا من نوع خاص.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي والعلاجي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا فاز مع الزمالك بثلاث بطولة للدوري 2003 و 2004 و2021 و5 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

ونرصد لقطات لشيكابالا فى الصور التالية..