شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بالدوري الـ"11" فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج نادى الزمالك ببطولة الدوري للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعد فوزه على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مثل هذا اليوم 15 مايو 2004.

تقدم بشير التابعى فى الدقيقة "14" من الشوط الأول من ضربة حرة طرد على إثرها أحمد السيد مدافع الأهلى، وأضاف عبد الحليم على هداف المسابقة فى نفس الدقيقة من الشوط الثانى، وفى الدقيقة "21" قلل محمد أبوتريكة الفارق بهدف بديع فى أول قمة له بقميص الأهلى، وأدار المباراة الحكم الإيطالى باسكوالى رودومونتى.

تشكيل الزمالك: عبدالواحد السيد، وائل القبانى، محمود السيد، بشير التابعى، أحمد سمير أبوالعزائم، تامر عبد الحميد، المعتز بالله إينو "طارق السعيد"، حازم أمام "سامح يوسف"، طارق السيد، حسام حسن "جمال حمزة"، عبدالحليم على.

تشكيل الأهلى: عصام الحضرى، شادى محمد، أحمد السيد، وائل جمعة، أحمد رضوان "سيد عبدالحفيظ"، جلبرتو، محمد شوقى، هادى خشبة "خالد بيبو"، حسن مصطفى "حسام عاشور"، محمد أبوتريكة، أسامة حسنى.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين. وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.