شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "صاحبتي وأول فرحتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني بعيد ميلاد ابنته شاهندة، ونشر الحضري صوراً عبر حسابه الشخصي على فيس بوك جمعته بابنته وعلق: أحلى وأجمل وأرق بنوتة أول فرحتي بنتي وصاحبتي كل سنة وانتي اغلى حاجة في حياتي و العمر كله ليكي يا قلبي وانتي منورة حياتنا و رينا يخليكي ليا و اشوفك دايما اسعد واحدة في الدنيا يا شاهي يا قلب بابا.



عصام الحضري وابنته



عصام الحضري وابنته

ويخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال مباراتين مهمتين يومى 5 و9 يونيو المقبل فى الجولتين الأولى والثانية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

وهناك تساؤلات حول اختيارات إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد للمنتخب، وهل ستضم قائمة اللاعبين وجوها جديدة أم لا، وفى هذا الصدد كشف مسئولو المنتخب أنه سيكون من الصعب ضم وجوه جديدة فى المعسكر المقبل، نظرا لضيق الوقت، وضرورة الفوز فى المباراتين، لذا سيكون الأقرب هو الاعتماد على نفس اللاعبين فى الفترة المقبلة وكذلك نفس طريقة اللعب، وفى حال وجود وجوه جديدة سيكون ذلك فى أضيق الحدود، بحيث يكون هناك اسم أو اثنين على أقصى تقدير فى القائمة.

وال أحمد حسام، مدرب منتخب مصر، إن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال له روتين عمل يومي منذ تولي قيادة الفريق، مشيرا إلى أنهم يسعون لكسب الوقت قبل مباراتي تصفيات أفريقيا.

وأضاف حسام، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تواصلنا مع محمد صلاح بعد إصابته في مباراة تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي، هو أكد أنه بخير وأن الإصابة ليست كبيرة".

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر على تواصل مستمر مع المحترفين، وباب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين".