شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش أزمة ملعب نهائى دوري أبطال أفريقيا فى اجتماع طارئ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، اجتماعًا طارئًا عصر اليوم الأحد، برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.

ويستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية. ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية.

ووصلت بعثة فريق الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من الجزائر حيث خاض الفريق مباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف أمس السبت بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ويحصل الأهلى على راحة سلبية اليوم ثم يتدرب غدا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الاربعاء القادم في بطولة الدوري الممتاز.