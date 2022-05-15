شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تنافس على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية فى منافسات الدورى العالمى التى تقام بالمغرب، كما تأهل للبرونزية كل من حبيبة حلمى ومحمد رمضان لاعبا المنتخب أيضا.

وفى المقابل، تأهل 9 لاعبين للمباراة النهائية، وضمان 9 ميداليات لمصر، وهم كل من منة شعبان، ويوسف عماد، وأحلام حمدى، وريم أحمد، ومحمد صلاح، وأحمد أيمن، وعلى الصاوى، وعبد الله ممدوح، وطه طارق.

وتقام بطولة الدورى العالمى بالمغرب فى الفترة من 13 إلى 15 مايو الجارى، ويرافق البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيسا للبعثة خلال البطولة.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: على الصاوى، كريم وليد، عمر أشرف، محمد أحمد، محمود جابر، طه طارق، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، حازم أحمد، أحمد أيمن، محمد صلاح.

ومن اللاعبات فريال أشرف، أحلام حمدى، منة شعبان، ريم أحمد، ياسمين محمد ، حبيبة ماجد، ايه هشام، نهى عمرو، نورسين محمد ، جنى خميس ، دهب ياقوت.