شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات صباحى فى الإسماعيلى اليوم للمستبعدين من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبى الإسماعيلى المستبعدين من مواجهة سيراميكا تدريبات جماعية صباح اليوم على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، ويستضيف الدراويش، فريق سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 19 من عمر المسابقة المحلية، حيث سيخوض المران كلا من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وشادي ماهر وعبد الله محمد ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع ومحمود عبد الله وجان موريل وكارميلو ألجاراناز وخالد النبريصي وحازم مرسي وحسن صابر، بينما يواصل حسن ياسين ومحمد بن خماسة تدريباتهما التأهيلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد ضم خلال اللقاء المقبل 22 لاعبًا وهم محمد فوزي وعمر رضوان فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفي وسايكو كونتيه ومدحت فقوسة فى خط الوسط ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ودييجو فرندناو ومروان حمدي وأبو بكر حمزة الجمل فى خط الهجوم.

يذكر أن الإسماعيلي سيخوض تجربة ودية ضد بلبيس عصر غداً الإثنين على ملعبه من أجل الاطمئنان على لاعبيه البدلاء والمستبعدين تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي.