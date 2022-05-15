شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ليلة رقص فيها مؤمن زكريا بفرمان محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجل فى الملاعب وخارجها، سكن قلوب الملايين، اجتمع على حبه عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة بمختلف ميولهم، بات رمزًا لإعلاء قيم الروح الرياضية يحلم الجميع بعودته للعُشب الأخضر ليواصل غرامه فى هز شباك المنافسين .. إنه اللاعب الاستثنائى مؤمن زكريا نجم الأهلى الذى رقص فرحاً وطرباً ليلة أمس بفرمان محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.

مؤمن زكريا يخطف الاضواء فى ويمبلى

خطف النجم المصرى مؤمن زكريا الأنظار فى احتفالات ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد فوزه على فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، والتى أقيمت على ملعب "ويمبلى".

وشارك مؤمن زكريا فى احتفالات ليفربول بحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على هامش تواجده فى العاصمة الإنجليزية، فى رحلة علاجية.

وحرص محمد صلاح على دعوة مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الاتحاد الانجليزي من مدرجات ملعب "ويمبلي".

مؤمن زكريا حديث الصباح والمساء على السوشيال ميديا

لقطات مؤمن زكريا مع صلاح وزملاؤه باتت أيقونة على صفحات التواصل الاجتماعى لمشجعى الساحرة المستديرة فى العالم تضامناً مع النجم الموهوب حتى يتجاوز المحنة.

انطفأت الشموع، واختفت الأضواء، وتلاشت الابتسامات وبات الدعاء وحده ينسج الراوية التي أبكت الملايين لقصة "الحراق" الذى كان يملىء الحياة ضحكاً وأهدافاً حتى ذاق قسوة الحياة وعذابها وأصبح قلبه ينزف حزناً وألماً.

وأثبت مؤمن زكريا أنه له مكانة خاصة في قلوب المصريين، فهو اللاعب الذى طالما أمتع الجماهير في الكلاسيكو وسجل خمسة أهداف كانت حديث الصباح والمساء لموهبة لن ينساها المصريين.

الجميع يؤكد أنه ينتظر عودة مؤمن زكريا ليواصل الابداع على المستطيل الأخضر ويرعب المدافعين ويجلد الحراس بأهدافه الممتعة ، نعم هي ظروف صعبة ولكن النجم الموهوب قادر بالإصرار والتحدى على تخطيها حتى يعود أقوى مما كان.

لا يمكن للجماهير أن تنسى نجم أسعدها يوماً، لذا فإن الشدائد التي تحاصر الفتى الموهوب ستجده محاصراً بدعوات الملايين الذين ينتظرون عودته في أقرب وقت.