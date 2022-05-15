الامارات | وفد اتحاد كأس الخليج يتفقد ملاعب البصرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد كأس الخليج يتفقد ملاعب البصرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى محافظة البصرة العراقية أمس، برئاسة جاسم سلطان الرميحي الأمين العام للاتحاد، وذلك لتفقد جاهزية منشآت وملاعب البصرة والتي تستضيف بطولة "خليجي 25". وكان في استقبال وفد اتحاد كأس الخليج العربي محافظ البصرة أسعد العيداني، واحمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم. ومن المتوقع أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news