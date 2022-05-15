دار الإفتاء المصرية تعلق على لفتة محمد صلاح مع مؤمن زكريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

علّقت دار الإفتاء المصرية على احتفال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مع مواطنه مؤمن زكريا.



وتوج رفاق صلاح بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت، بعد الفوز 6-5 بركلات الترجيح على تشيلسي في ملعب ويمبلي، في سادس ألقاب الفرعون المصري مع ليفربول.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "فيسبوك"، صورة احتفال صلاح مع زكريا نجم الأهلي المصري، من داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكتب حساب دار الافتاء المصرية مشيدا بلفتة صلاح "الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر".

واختتم بقوله: "الأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة".

مؤمن زكريا يعاني من مرض نادر أبعده عن الملاعب منذ فترة طويلة، في ظل عدم قدرته على ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، وهو ما جعل صلاح يدعوه لحضور نهائي كأس إنجلترا ويطلب منه الاحتفال مع لاعبي الريدز عقب مراسم التتويج.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو من احتفالات ليفربول عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، ظهر فيه اللاعب المصري مؤمن زكريا وهو يحتفل باللقب مع عناصر "الريدز".