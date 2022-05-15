تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الترجي والنجم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف الترجي على ملعب رادس غريمه التقليدي النجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي.



ويحتل فريق العاصمة صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحل النجم الساحلي بالمركز قبل الأخير بـ5 نقاط فقط حتى الآن.

وسيكون الترجي محروما من خدمات لاعبه الجزائري محمد أمين توغاي، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحوض النجم موقعة رادس بصفوف منقوصة أيضا، في ظل لعنة الإصابات التي طالت عدد كبير من نجومه على غرار صلاح الدين الغدامسي وغفران النوالي ومالك بعيو وصدام بن عزيزة، بجانب عقوبة الإيقاف بحق ياسين العمري.

ويسعى "شيخ الأندية التونسية" لتحقيق فوز جديد يوسع به الفارق لـ4 نقاط مع أقرب ملاحقيه، بينما يبحث بطل أفريقيا الأسبق عن إنعاش حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

تشكيل الترجي المتوقع أمام النجم الساحلي

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي

الدفاع: رائد الفادع وخليل شمام وعبدالقادر بدران وإلياس الشتي

خط الوسط: غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وفوسيني كوليبالي

الهجوم: صابر بوغرين وأنايو إيوالا وكينجسلي إيدوو

تشكيل النجم الساحلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: علي الجمل

الدفاع: محمد أمين كشيش وعبدالرزاق بووزرة وزياد بوغطاس

خط الوسط: حسين بن عيادة ويوسف العوافي ومعتز الزدام وجاك مبي

الهجوم: زين الدين بوتمان وفيني بونجونجا ومحمد الضاوي